08:00Общество
Пульмонолог рассказал, о каких недугах говорит ощущение нехватки воздуха
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Чувство нехватки воздуха может сигнализировать о заболеваниях легких, сердца или быть результатом затяжного стресса. Об этом Москве 24 рассказал врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман.
"Затрудненное дыхание с нехваткой воздуха – это чаще всего бронхиальная астма либо хроническая обструктивная болезнь легких, в основе которых лежит нарушение проходимости бронхов. Помимо того, существует большой спектр самых разных заболеваний, которые могут сопровождаться симптомом нехватки воздуха", – отметил эксперт.
Кроме того, ощущение нехватки воздуха может возникать на фоне психологического стресса, продолжает эксперт.
"Это так называемая психосоматическая проблема. Применительно к нехватке воздуха это называется гипервентиляционный синдром... Он встречается все чаще, потому что все мы находимся под серьезным хроническим стрессовым воздействием. Такой вариант нехватки воздуха может очень портить жизнь. К счастью, это не приводит к серьезным последствиям и поддается лечению", – говорит врач.
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