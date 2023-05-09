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Пульмонолог рассказал, о каких недугах говорит ощущение нехватки воздуха

Фото: depositphotos/imagepointfr

Чувство нехватки воздуха может сигнализировать о заболеваниях легких, сердца или быть результатом затяжного стресса. Об этом Москве 24 рассказал врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман.

"Затрудненное дыхание с нехваткой воздуха – это чаще всего бронхиальная астма либо хроническая обструктивная болезнь легких, в основе которых лежит нарушение проходимости бронхов. Помимо того, существует большой спектр самых разных заболеваний, которые могут сопровождаться симптомом нехватки воздуха", – отметил эксперт.

Одышка и даже приступы удушья могут быть из-за сердечной недостаточности. Иногда бывают так называемые дыхательные эквиваленты стенокардии. При них появляется нетипичная боль, одышка, ощущение, будто недостаточно воздуха. То есть из-за нехватки кислорода в сердечной мышце такой человек начинает чувствовать не боль, а удушье.
Александр Пальман
врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук

Кроме того, ощущение нехватки воздуха может возникать на фоне психологического стресса, продолжает эксперт.

"Это так называемая психосоматическая проблема. Применительно к нехватке воздуха это называется гипервентиляционный синдром... Он встречается все чаще, потому что все мы находимся под серьезным хроническим стрессовым воздействием. Такой вариант нехватки воздуха может очень портить жизнь. К счастью, это не приводит к серьезным последствиям и поддается лечению", – говорит врач.

Если нехватку воздуха ощущает пожилой человек, то более вероятно, что это связано с заболеванием сердца, и в первую очередь нужно обратиться к кардиологу. Когда это сравнительно молодой человек и особенно если у него не просто нехватка воздуха, а именно затрудненное дыхание, хрипы в груди, то надо идти к пульмонологу. А уже эти врачи должны быть достаточно вдумчивыми, чтобы отличить физическую болезнь от психосоматической проблемы.
Александр Пальман
врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук

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