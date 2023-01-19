Невролог рассказал, о каких болезнях говорит головокружение

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Головокружение может указывать на развитие анемии, инсульта, интоксикации и печеночной энцефалопатии. Об этом Москве 24 рассказал врач-невролог Александр Комаров.

"Головокружение – это непростой многофакторный синдром. Он может развиваться не только из-за прямых причин, связанных с вестибулярным аппаратом, но и из-за косвенных, например, связанных с анемией", – отметил эксперт.

Комаров пояснил, что при низком гемоглобине, который наблюдается у пациентов с анемией, возникает кислородное голодание головного мозга. В результате появляется слабость и головокружение.





Александр Комаров врач-невролог Головокружение может быть при печеночной энцефалопатии, когда нарушаются функции печени и появляется печеночная интоксикация.

"Еще одна причина головокружения – нарушение мозгового кровообращения. Оно может быть хроническим либо острым (инсульт. – Прим. ред.), когда нарушается кровоснабжение участка мозга", – пояснил невролог.

Также головокружение может быть связано с алкогольной интоксикацией или интоксикацией, вызванной болезнью.

"Разбираться с этим должен врач-терапевт, который определяет хотя бы первичную причину головокружения. Дальше он направляет пациента к узким специалистам: неврологам, инфекционистам, гепатологам, наркологам, токсикологам или к врачам физической реабилитационной медицины", – заключил Комаров.

Ранее россиянам назвали причины возникновения головной боли. В частности, иногда такой симптом наблюдается на фоне постоянного стресса, а также при отсутствия физической нагрузки. Кроме того, недомогание может предупреждать о повышенном внутричерепном давлении. Головная боль сопровождает и ряд других серьезных заболеваний, поэтому, чтобы установить точную причину, следует обратиться к врачу.



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