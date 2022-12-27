Невролог перечислил причины возникновения головной боли

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Невролог Александр Евдокимов перечислил причины возникновения головной боли. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Специалист отметил, что головная боль часто может возникать из-за отсутствия физической нагрузки или постоянного стресса. Ее называют болью напряжения.

"Такая боль связана с напряжением в шейном отделе позвоночника, к чему приводят статические позы, напряжение глаз и негативные эмоции. Спазм затылочных мышц прижимает сосуды, и возникает головная боль", – объяснил он.

Евдокимов отметил, что от этой разновидности боли можно легко избавиться.

Врач также обратил внимание на то, что головные боли могут быть связаны с повышенным внутричерепным давлением, которое тоже может быть вызвано проблемами в шейном отделе.

Однако, если человек страдает от мигрени, здесь дело в наследственности, отметил невролог. Он подчеркнул, что наличие этого заболевания зависит от генетики.

Евдокимов предупредил, что головные боли могут быть симптомами серьезных заболеваний, например рака, поэтому при регулярном недомогании необходимо обращаться за помощью к специалистам.

Также головная боль может предупреждать человека о возможном инсульте.

"Если у человека резко заболела голова и наблюдаются нарушение координации, помутнение в глазах, онемение конечностей и спутанное сознание, то это состояние может быть предвестником инсульта и гипертонического криза", – добавил врач.

В такой ситуации необходима срочная медицинская помощь, подчеркнул Евдокимов.

Головная боль может быть вызвана и резким падением уровня сахара в крови, рассказал эксперт. Это состояние знакомо страдающим от сахарного диабета.

Проблемы с печенью тоже могут провоцировать головные боли, заявил врач.

Специалист еще раз сделал акцент на том, что частые головные боли – это повод обратиться за квалифицированной помощью. Не стоит самостоятельно ставить себе диагноз, добавил он. Однако при ухудшении самочувствия лучше измерить давление, чтобы исключить гипертонический криз.

Эксперт объяснил, что только полное обследование может установить причину.

Евдокимов рассказал, что есть несколько мер профилактики. Однако они помогают только в том случае, если головная боль была вызвана напряжением.

"Ее можно предотвратить, наладив образ жизни. Придерживаться регулярного питания, заниматься физической активностью, соблюдать витаминный баланс и питьевой режим", – посоветовал он.

От перенапряжения хорошо помогает свежий воздух, нужно больше гулять, рекомендовал врач. Невролог напомнил и о важности хорошего сна, а также о необходимости исключить стресс.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин перечислил продукты, которые негативно влияют на здоровье сердца и провоцируют рост атеросклеротических бляшек. В список вошли картофель фри, колбасы, сосиски, мучные изделия, сахар, красное мясо и пережаренная пища.

Специалист пояснил, что все вышеперечисленные продукты способствуют риску развития инфаркта и инсульта.

По его словам, наиболее опасными являются продукты, которые содержат трансжиры. Эти вредные вещества образуются в процессе гидрогенизации, при котором жидкие растительные жиры превращаются в твердые.

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