Терапевт назвала болезни, о которых предупреждает частая зевота

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Частая зевота может указывать на такие опасные для жизни заболевания, как апноэ и развитие инсульта. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Она отметила, что далеко не всегда зевота говорит о нехватке свежего воздуха. Например, интенсивно зевают те, у кого есть синдром обструктивного апноэ. При нем возникают проблемы со сном, так как оно приводит к частым ночным пробуждениям.

"Больные храпят, на какое-то время у них прекращается дыхание. Естественно, это делает ночной сон непродуктивным. Днем они могут уснуть даже сидя, поэтому очень часто зевают", – отметила Романенко.

Также подобное поведение может указывать на развитие острого нарушения мозгового кровообращения, предупреждает эксперт.





Татьяна Романенко врач-терапевт Иногда зевота возникает перед началом инсульта, когда еще не развилась катастрофа. Этот симптом, естественно, будет сопровождаться асимметрией лица и нарушением речи.

Ранее врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Александр Пурясев назвал неочевидные причины кашля. По словам эксперта, он может возникать из-за стресса, рефлюксной болезни, псевдохолодовой аллергии или при воспалительных процессах в полости носа.



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