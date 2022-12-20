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20 декабря, 18:56

Общество

Терапевт назвала болезни, о которых предупреждает частая зевота

Фото: depositphotos/fizkes

Частая зевота может указывать на такие опасные для жизни заболевания, как апноэ и развитие инсульта. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Она отметила, что далеко не всегда зевота говорит о нехватке свежего воздуха. Например, интенсивно зевают те, у кого есть синдром обструктивного апноэ. При нем возникают проблемы со сном, так как оно приводит к частым ночным пробуждениям.

"Больные храпят, на какое-то время у них прекращается дыхание. Естественно, это делает ночной сон непродуктивным. Днем они могут уснуть даже сидя, поэтому очень часто зевают", – отметила Романенко.

Также подобное поведение может указывать на развитие острого нарушения мозгового кровообращения, предупреждает эксперт.

Иногда зевота возникает перед началом инсульта, когда еще не развилась катастрофа. Этот симптом, естественно, будет сопровождаться асимметрией лица и нарушением речи.
Татьяна Романенко
врач-терапевт

Ранее врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Александр Пурясев назвал неочевидные причины кашля. По словам эксперта, он может возникать из-за стресса, рефлюксной болезни, псевдохолодовой аллергии или при воспалительных процессах в полости носа.

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