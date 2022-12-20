20 декабря, 18:56Общество
Терапевт назвала болезни, о которых предупреждает частая зевота
Фото: depositphotos/fizkes
Частая зевота может указывать на такие опасные для жизни заболевания, как апноэ и развитие инсульта. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
Она отметила, что далеко не всегда зевота говорит о нехватке свежего воздуха. Например, интенсивно зевают те, у кого есть синдром обструктивного апноэ. При нем возникают проблемы со сном, так как оно приводит к частым ночным пробуждениям.
"Больные храпят, на какое-то время у них прекращается дыхание. Естественно, это делает ночной сон непродуктивным. Днем они могут уснуть даже сидя, поэтому очень часто зевают", – отметила Романенко.
Также подобное поведение может указывать на развитие острого нарушения мозгового кровообращения, предупреждает эксперт.
Ранее врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Александр Пурясев назвал неочевидные причины кашля. По словам эксперта, он может возникать из-за стресса, рефлюксной болезни, псевдохолодовой аллергии или при воспалительных процессах в полости носа.
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