Терапевт рассказала, о каких опасных болезнях говорит икота

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко рассказала Москве 24, что длительная икота может говорить о проблемах с позвоночником, наличии паразитов и даже инсульте.
Икота связана с нарушением работы диафрагмы и межреберных мышц, указала эксперт.
"В норме на вдохе диафрагма сокращается и опускается, а на выдохе расслабляется и поднимается. При нарушении нервации диафрагмы и межреберных мышц их синхронная работа нарушается и диафрагма начинает хаотично сокращаться", – пояснила специалист в интервью программе "Доктор 24".
Иногда икота может возникать при грыже межпозвонковых дисков, продолжает эксперт. "Нервы, которые отходят от позвоночного столба, участвуют непосредственно в регуляции гармоничной синхронной работы межреберных мышц", – объясняет Романенко.
Поэтому, если икота сопровождается головной болью, болями в шее, головокружением, шумом и свистом в ушах, это повод обратиться к специалисту и проверить состояние своего позвоночника, подчеркнула терапевт.
По словам врача, в редких случаях икоту провоцируют паразиты. "Это бывает в том случае, когда произошло заражение трихинеллами. Тогда поражаются мышцы, в том числе дыхательные мышцы и мышцы диафрагмы", – уточняет специалист.
Икота может возникнуть и при занятии спортом после удара животом, перечисляет терапевт. В этом случае она может сигнализировать о повреждении диафрагмы, поэтому стоит незамедлительно обратиться к врачу, советует Романенко.
Ранее врач-инфекционист Илья Акинфиев счел сомнительным предположение, что икота является симптомом COVID-19. По словам эксперта, такое проявление совершенно нехарактерно для респираторных инфекций. Вместе с тем он согласился, что икота может быть предвестником достаточно опасных заболеваний.
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