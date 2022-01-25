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Общество

14:09

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Терапевт рассказала, о каких опасных болезнях говорит икота

"Поражаются мышцы": терапевт предупредила об опасности длительной икоты
общество эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко рассказала Москве 24, что длительная икота может говорить о проблемах с позвоночником, наличии паразитов и даже инсульте.

Икота связана с нарушением работы диафрагмы и межреберных мышц, указала эксперт.

"В норме на вдохе диафрагма сокращается и опускается, а на выдохе расслабляется и поднимается. При нарушении нервации диафрагмы и межреберных мышц их синхронная работа нарушается и диафрагма начинает хаотично сокращаться", – пояснила специалист в интервью программе "Доктор 24".

Если икота становится патологической, длится долго и возникает часто, это может быть симптомом очень грозных заболеваний.
Татьяна Романенко
врач-терапевт, кандидат медицинских наук

Иногда икота может возникать при грыже межпозвонковых дисков, продолжает эксперт. "Нервы, которые отходят от позвоночного столба, участвуют непосредственно в регуляции гармоничной синхронной работы межреберных мышц", – объясняет Романенко.

Поэтому, если икота сопровождается головной болью, болями в шее, головокружением, шумом и свистом в ушах, это повод обратиться к специалисту и проверить состояние своего позвоночника, подчеркнула терапевт.

По словам врача, в редких случаях икоту провоцируют паразиты. "Это бывает в том случае, когда произошло заражение трихинеллами. Тогда поражаются мышцы, в том числе дыхательные мышцы и мышцы диафрагмы", – уточняет специалист.

Икота может возникнуть и при занятии спортом после удара животом, перечисляет терапевт. В этом случае она может сигнализировать о повреждении диафрагмы, поэтому стоит незамедлительно обратиться к врачу, советует Романенко.

Бывает еще икота центрального происхождения, когда страдают сосуды головного мозга. Потому что диафрагма управляется структурами в стволе мозга. И когда случается острое нарушение мозгового кровообращения, инсульт и локализация этого инсульта в стволе мозга, то может появляться икота.
Татьяна Романенко
врач-терапевт, кандидат медицинских наук

Ранее врач-инфекционист Илья Акинфиев счел сомнительным предположение, что икота является симптомом COVID-19. По словам эксперта, такое проявление совершенно нехарактерно для респираторных инфекций. Вместе с тем он согласился, что икота может быть предвестником достаточно опасных заболеваний.

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