Врачи назвали икоту признаком онкологического заболевания

Фото: depositphotos/vitanovski

Врачи из Великобритании выяснили, что частая икота может быть признаком онкологического заболевания.

По словам доктора Хуссейна Абдеха, как правило, икота возникает из-за чрезмерно быстрого приема пищи, а также слишком большого количества еды или употребления алкоголя, однако иногда она может быть симптомом рака пищевода.

Абдех отметил, что если опухоль давит на диафрагму, это может вызвать спазмы.

"Могут появиться признаки рака, если ваш желудок перестанет работать должным образом, и вы заметите, что он раздулся без видимой причины", – приводит слова специалиста издание Express.

Он также подчеркнул, что следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, если приступы икоты длятся более 48 часов.

Ранее стало известно, что боль в пятке может оказаться симптомом опухоли легких. В исследованиях говорится, что у больных, которые постоянно жаловались на дискомфорт в стопе, при обследовании выявляли тромб.

По словам специалистов, риск развития тромбов повышает ряд видов рака, поэтому удавалось установить диагноз. Медики рекомендуют тем, кто столкнулся с такой болью, сначала проследить, пройдет ли она в течение двух недель. Если этого не произошло, то необходимо обратиться к врачу.