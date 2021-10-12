Названы пять ранних симптомов рака груди

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В британском благотворительном фонде по борьбе с раком груди Walk The Walk назвали пять ранних и распространенных симптомов этого заболевания, сообщает Express.

Одним из первых и самых распространенных симптомов рака груди является сыпь вокруг соска. Другим признаком онкологии считается впалый сосок. Также о заболевании может говорить изменение его положения или формы.

"Ключевое слово здесь – изменения, так как у некоторых женщин соски втянуты. Это должно вас насторожить, если это новое явление для вас", – отметили эксперты.

Также среди симптомов рака груди – выделения из сосков и изменения цвета кожи вокруг них. Кроме того, о болезни могут говорить изменения размера молочных желез, появление асимметрии, сморщивание или появление ямочек на коде, уплотнения в груди или подмышках, а также постоянная боль.

Эксперты предупредили, что чем раньше выявляется рак груди, тем выше шанс его вылечить.

Ранее была названа категория людей с повышенным риском смерти от рака кишечника. По словам эксперта, люди с рассеянным склерозом и раком кишечника умирают чаще, чем те, кто страдает только от второго недуга.

