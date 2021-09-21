Названа категория людей с повышенным риском смерти от рака кишечника

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Люди с рассеянным склерозом и раком кишечника умирают чаще, чем те, кто страдает только от второго недуга. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в журнале Американской академии неврологии.

Ученые изучили медкарты 338 людей, которым диагностировали оба заболевания. Информацию о каждом из них сравнили с данными четырех посторонних людей такого же пола и возраста, которые не страдали от рассеянного склероза.

Медики заключили, что пациенты с рассеянным склерозом на 45% чаще умирают от различных причин уже через шесть месяцев после постановки диагноза "рак", чем пациенты без рассеянного склероза.

Ранее ученые выяснили причину рака поджелудочной железы. Эксперты обнаружили двойственный характер влияния воспалительного процесса на клетки данного органа.