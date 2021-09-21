Названа категория людей с повышенным риском смерти от рака кишечника

Фото: depositphotos/undrey
Люди с рассеянным склерозом и раком кишечника умирают чаще, чем те, кто страдает только от второго недуга. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в журнале Американской академии неврологии.
Ученые изучили медкарты 338 людей, которым диагностировали оба заболевания. Информацию о каждом из них сравнили с данными четырех посторонних людей такого же пола и возраста, которые не страдали от рассеянного склероза.
Медики заключили, что пациенты с рассеянным склерозом на 45% чаще умирают от различных причин уже через шесть месяцев после постановки диагноза "рак", чем пациенты без рассеянного склероза.
Ранее ученые выяснили причину рака поджелудочной железы. Эксперты обнаружили двойственный характер влияния воспалительного процесса на клетки данного органа.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: