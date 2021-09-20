Комаровский развеял мифы о связи питания и онкологии

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Педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что нет неправильной еды, которая точно могла бы привести к раку, а также нет специальных диет, позволяющих избежать заболевания. Об этом сообщает радио "КП".
"Например, меланома. Она зависит только от того, сколько времени вы будете проводить на солнце. Доказано, что лишний вес увеличивает вероятность возникновения большого количества раковых заболеваний. Взаимосвязь продуктов питания и онкологии преувеличена. Поэтому контроль веса – один из самых эффективных способов профилактики рака", – сказал врач.
Комаровский подчеркнул, что к возникновению рака приводит чрезмерное употребление сладких газированных напитков и энергетиков, а также большое количество соленых и жирных блюд в рационе. При этом нет никакой связи между молочными продуктами и раком.
Врач порекомендовал употреблять в еду овощи и фрукты в качестве профилактики заболевания.
"Красное мясо хуже, чем птица и рыба. Любое красное мясо, а особенно колбасы, – это плохо. Для профилактики онкологии используйте средиземноморскую диету", – заключил Комаровский.
Ранее австралийские ученые выяснили, что причиной ожирения и инсулинорезистентности человека является дисфункция так называемой лимфатической системы брыжейки, отвечающей за крепление органов брюшной полости к задней стенке живота.
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