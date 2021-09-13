Комаровский рассказал об ошибке лечения детского плоскостопия ортопедической обувью

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что ортопедическая обувь не является эффективным средством лечения и профилактики детского плоскостопия. Об этом сообщает радио "КП".
Эксперт отметил, что плоскостопие развивается в случае хождения по ровной поверхности. Однако большинство детей бегают, а не ходят.
"Когда ребенок бегает, нет никакой ровной подошвы, она изгибается. Нагрузка на ногу все время меняется", – сказал Комаровский.
По словам врача, лучше организовывать ребенку активный образ жизни. Детям необходимо прыгать и бегать, в таком случае им не понадобится ортопедическая обувь.
"Повторяю раз и навсегда – обувь ребенку нужна для трех целей: защитить от травм, обогреть, если холодно, а также чтобы не нервничала бабушка. Каких-то других целей нет. Если вы договорились: в доме не холодно, все сделано, чтобы не было травм, бабушки не нервничают, можно бегать без всякой обуви", – заключил врач.
Ранее Комаровский назвал главную проблему в российских детских садах. По его словам, в большинстве из них никто не соблюдает санитарно-гигиенические нормы.
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