Доктор Комаровский назвал главную проблему детских садов

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную проблему в российских детских садах. Об этом сообщает радио КП.

"Государство или частные структуры должны быть заинтересованы в том, чтобы уже после 6 месяцев ребенок мог какое-то время проводить в детском саду под присмотром квалифицированных и высокооплачиваемых работников", – подчеркнул Комаровский.

По его словам, в большинстве из них никто не соблюдает санитарно-гигиенические нормы.

Также врач раскритиковал те детсады, где поддерживается слишком высокая температура, в которых мало гуляют с детьми, а также принимают сотрудников с поддельными справками о вакцинации.

Ранее Комаровский рассказал, как предостеречь детей от заболевания коронавирусной инфекцией. По его словам, дети, которые не прошли вакцинацию, должны носить медицинские маски во время занятий в школе.

Также он добавил, что педагогам обязательно нужно пройти вакцинацию. Такой шаг скажется на эпидемиологической ситуации в лучшую сторону и подтолкнет подрастающее поколение к прививке.

