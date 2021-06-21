Комаровский рассказал, от каких врачей нужно бежать

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, от каких врачей-педиатров родителям стоит бежать, сообщает "Комсомольская правда".

По его словам, многие в письмах часто жалуются ему на некомпетентных врачей. От консультации с некоторыми типами врачей-педиатров он предостерег зрителей очередного видео на своем YouTube-канале.

"Вы должны бегом бежать от якобы специалистов, которые будут лечить улыбающемуся ребенку повышенное внутричерепное давление, дискинезию желчевыводящих путей, диатезы и прочий бред, не имеющий никакого отношения к современной медицинской науке", – отметил он.

Эксперт назвал критерии, которым должны соответствовать такие специалисты. По его мнению, хороший доктор будет выступать за доказательную медицину и не будет назначать препараты с недоказанной эффективностью.

Кроме того, врач всегда ответит на вопросы родителей и не будет против консультациям с другими специалистами. Любые денежные взаимоотношения врача и работника аптеки или сотрудника лаборатории Комаровский считает аморальным.

Ранее врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Анна Колесникова рассказала, что границы температурной нормы тела расширились. По ее словам, нормальная температура тела находится в диапазоне от 35,5 до 37,5 градуса.

Специалист подчеркнула, что температура тела может повышаться после еды, физических и эмоциональных нагрузок, летом, во второй половине дня.