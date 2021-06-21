Комаровский рассказал, от каких врачей нужно бежать

Фото: depositphotos/Syda_Productions
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, от каких врачей-педиатров родителям стоит бежать, сообщает "Комсомольская правда".
По его словам, многие в письмах часто жалуются ему на некомпетентных врачей. От консультации с некоторыми типами врачей-педиатров он предостерег зрителей очередного видео на своем YouTube-канале.
"Вы должны бегом бежать от якобы специалистов, которые будут лечить улыбающемуся ребенку повышенное внутричерепное давление, дискинезию желчевыводящих путей, диатезы и прочий бред, не имеющий никакого отношения к современной медицинской науке", – отметил он.
Эксперт назвал критерии, которым должны соответствовать такие специалисты. По его мнению, хороший доктор будет выступать за доказательную медицину и не будет назначать препараты с недоказанной эффективностью.
Кроме того, врач всегда ответит на вопросы родителей и не будет против консультациям с другими специалистами. Любые денежные взаимоотношения врача и работника аптеки или сотрудника лаборатории Комаровский считает аморальным.
Ранее врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Анна Колесникова рассказала, что границы температурной нормы тела расширились. По ее словам, нормальная температура тела находится в диапазоне от 35,5 до 37,5 градуса.
Специалист подчеркнула, что температура тела может повышаться после еды, физических и эмоциональных нагрузок, летом, во второй половине дня.
Минздрав планирует увеличить численность врачей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: