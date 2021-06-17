Доктор Румянцев дал советы по защите от экстремальной жары

Фото: Ольга Макарова
Академик РАН, педиатр Александр Румянцев дал советы, как защитить себя в экстремальную жару. По его словам, в первую очередь необходимо охлаждать голову. Также профессор рекомендовал избегать прямых солнечных лучей и пить больше воды.
"Прежде всего необходимо возместить ту жидкость, которую теряет человеческий организм. Обычно взрослый человек должен потреблять не менее 2,5 литра жидкости в день, включая первые блюда. При температурах выше +30 градусов это количество нужно увеличить до 3 литров в день. Напитки могут быть разными, в том числе чай, фруктовый компот. Главное, чтобы они не были сладкими и газированными", – подчеркнул медик.
По словам Румянцева, при высокой температуре воздуха нужно носить головные уборы и одежду из натурального хлопка и льна. Помимо этого, полезно принимать прохладную ванну или душ, погружая под воду голову. Людям старшего возраста Румянцев посоветовал сократить время пребывания под прямыми лучами солнца.
Румянцев отметил, что кондиционировать воздух в помещении лучше до температуры в пределах 19–21 градуса. Если кондиционера нет, надо использовать вентилятор. При этом врач призвал открывать окна и проветривать жилье, чтобы увеличить приток кислорода.
Ранее жителей центра Европейской России предупредили о приходе аномальной жары. Температура повысится после того, как регион окажется под влиянием антициклона.
Москвичей аномальная жара ждет с 19 по 22 июня – воздух в эти дни прогреется до 33 градусов. В метеослужбе рекомендовали горожанам в эти дни позаботиться о защите кожи и глаз, а также не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня.
Специалисты Роспотребнадзора посоветовали ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума. При нахождении в помещении нужно его проветривать.
Москвичей предупредили о рекордной жаре
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