МИД Киргизии заявил о прекращении дела таксиста, отказавшегося везти участников СВО

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Уголовное дело в отношении киргизского таксиста, который отказался везти участников СВО в Москве, прекращено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД Киргизии.

"На основании обращения данного гражданина посольством Кыргызской Республики в Российской Федерации заявителю была оказана необходимая консульская правовая помощь", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что диппредставительство направило в адрес МИД РФ ноту с просьбой об объективном рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела против гражданина Киргизии. После этого разбирательство прекратили из-за отсутствия состава преступления.

Ранее эксперт Андрей Попков заявил, что поездки на такси в России могут подорожать почти на треть к концу текущего года. одной из причин повышения цен станет увеличение стоимости иномарок, которые составляют основу российского авторынка. Также цены на поездки, продолжил Попков, могут вырасти из-за запчастей, отметил он.

