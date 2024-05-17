Глава "Ростеха" Чемезов призвал ограничить число китайских машин на российском рынке

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Глава "Ростеха" Сергей Чемезов призвал российский кабмин сократить число китайских машин на рынке РФ. Об этом он сообщил в интервью РБК, отреагировав на то, как профицит автомобилей из КНР влияет на продажи российского автопрома.

"Без этого никак", – подчеркнул он.

Кроме того, Чемезов уточнил, что китайские производители опасаются того, что против них введут ограничения из-за работы с Россией, поэтому просят "не кричать об этом сотрудничестве". При этом, как он утверждает, компании хотят работать с российскими организациями, поскольку это "большой и достаточно эффективный" рынок.

Между тем вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в эфире радио КП заявил, что сокращение поставок китайских машин на российском рынке является недопустимым. По его словам, альтернативы автопрому КНР в России пока нет.

Он уточнил, что модели от "АвтоВАЗа" не имеют того технологичного уровня, который есть у машин из Китая. Кроме того, по его словам, российские компании на фоне отсутствия конкуренции могут начать диктовать свои условия на рынке.

"Ограничение предложения на рынке сразу увеличивает цены на этом авторынке, на продукцию "АвтоВАЗа", на вторичном рынке, потому что он проекция от первичного, на общественный транспорт и на такси. И все это оплачивают россияне из своего кармана", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Geely Monjaro занял первое место по популярности среди китайских машин с пробегом на рынке РФ. По данным экспертов, авто в среднем стоит 3,6 миллиона рублей, модель занимает лидирующую позицию по количеству продаж.

