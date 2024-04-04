Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Фото: AP Photo/Gene J. Puskar

Минпромторг РФ опубликовал обновленный перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, сообщается на сайте министерства.

Туда включили 49 новых моделей, и, таким образом, в списке 517 машин. Речь идет об автомобилях средней стоимостью выше 10 миллионов рублей. Их владельцам придется заплатить за 2024 год транспортный налог с повышающим коэффициентом. 222 автомобиля из перечня с ценником выше 15 миллионов рублей.

Список пополнился китайскими брендами HiPhi, Hongqi и Voyah. Также в нем значатся Aurus, Genesis, Cadillac, Chevrolet, Audi, Aston Martin, Bentley, BMW, Bugatti, Ferrari, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Lotus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche и Rolls-Royce.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, предполагающий налог на роскошь. Инициативу выдвинули депутаты "Справедливая Россия – За правду". Они аргументировали необходимость такой меры тем, что более 20 миллионов человек в РФ живут в состоянии глубокой нищеты.

До этого Федеральная налоговая служба опубликовала список автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь. На тот момент в список входили 449 автомобилей, из которых 174 – дороже 15 миллионов рублей.