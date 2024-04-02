Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о налоге на роскошь

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Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который предусматривает налог на роскошь. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, инициативу выдвинули депутаты "Справедливая Россия – За правду". В документе отметили, что подобный налог предоставит справедливое перераспределение финансов в стране.

По словам руководителя фракции Сергея Миронова, в России сохраняется высокий уровень социального неравенства.

"Более трети граждан зарабатывают порядка 25 тысяч рублей за месяц. В состоянии глубокой нищеты живут 20 миллионов россиян", – заявил он.

По данным Росстата, реальные доходы населения с 2014 по 2022 год включительно в среднем за каждый год снижались на 0,2%. За этот период годовая инфляция составляла от 2,5 до 12,91%, а в среднем – 7,1%.

Декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета Вадим Засько подчеркнул, что налог на роскошь не должен распространяться на средний класс.

"Речь должна идти о действительно очень богатых людях с зарплатами от миллиона в месяц. Надо с этого начинать", – сообщил он в беседе с телеканалом "360".

Ранее Владимир Путин поручил кабмину и Госдуме скорректировать налоговую систему в России. Это нужно для обеспечения стабильных и предсказуемых условий для реализации долгосрочных инвестиционных проектов.