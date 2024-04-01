Путин поручил ввести налоговые вычеты для проходящих диспансеризацию и сдающих нормы ГТО

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Владимир Путин поручил установить в России ряд новых налоговых вычетов, в том числе для проходящих диспансеризацию и сдающих нормы ГТО, сообщается на сайте Кремля.

В частности, он призвал обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, которые установят начиная с 2025 года налоговый вычет по налогу на доходы физлиц для налогоплательщиков, регулярно проходящих диспансеризацию и успешно сдающих нормативы ГТО.

Кроме того, изменения должны учитывать увеличение размера стандартного налогового вычета на второго ребенка до 2,8 тысячи рублей, на третьего и каждого последующего ребенка – до 6 тысяч рублей, а также суммы предельного дохода налогоплательщика для применения стандартного налогового вычета до 450 тысяч рублей в год.

Ранее Путин рассказывал, что в РФ может появиться прогрессивная система налогообложения. Это поможет в решении социальных вопросов и задач государства в данной области. Жители страны, по его мнению, спокойно воспримут подобный переход.