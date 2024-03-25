Эксперты рассказали, как будет выглядеть система прогрессивного налогообложения

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Распределение налогов при вводе системы прогрессивного налогообложения будет более справедливым, если для большинства ничего не поменяется, уверен заведующий Центром анализа соцпрограмм и рисков Института социальной политики Сергей Смирнов, сообщает "Вечерняя Москва".

"А чего бы ее не поддержать, если для большинства ничего не изменится? Зато людям будет приятно: самые богатые станут платить больше, это греет, это социальная справедливость", – уточнил эксперт.

Смирнов отметил, что повышение налога поддержит большинство только в том случае, если увеличение НДФЛ коснется тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год. По словам эксперта, в СМИ обсуждается идея поднять налоги и для тех граждан, кто получает доходы от 1 миллиона рублей в год.

"Если это правда и такая идея обсуждается, то от нее нужно отказаться. В этом случае повышение налога коснется уже среднего класса", – добавил специалист, напомнив, что в этом случае повышение НДФЛ коснется тех, кто получает примерно 83 тысячи рублей в месяц и выше.

Семенов напомнил, что история 1990-х годов, когда все уходили от уплаты налогов, не повторится. Причина тому во всеобщей цифровизации, поэтому доходы труднее скрыть, добавил он.

Такое мнение не разделяет профессор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Он сказал, что люди могут оформиться в виде самозанятых и платить самый маленький доход. При этом обнуления налогов для бедных не произойдет.

"Скорее будут налоговые вычеты для отдельных категорий: для многодетных семей сохранится и минимальная ставка в 13 процентов", – сказал профессор, добавив, что прогрессивная шкала может заработать с 2025 года.

По словам эксперта думского комитета по финансовому рынку Яна Арта, Владимир Путин выразился очень аккуратно и не дал четкого сигнала касаемо налоговой шкалы.

"Самый плохой вариант – это просто увеличить налоги и назвать это дифференциацией. Нет, тут, на мой взгляд, нужно играть в обе стороны. Ну, например, если годовой доход человека ниже 500 тысяч рублей, пусть он платит не 13, как сейчас, а 10 процентов", – уверен Арт.

Ранее в ГД объявили, что работают над поправками в налоговое законодательство по прогрессивному налогообложению. В тот же день планами о появлении такой системы поделился и российский лидер.