ГД и кабмин начали разработку проекта по прогрессивному налогообложению

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Госдума и российское правительство уже работают над поправками в Налоговый кодекс по прогрессивному налогообложению доходов компаний и физлиц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Он подчеркнул, что нижняя палата парламента и кабмин будут плотно взаимодействовать, а также постараются быстрее реализовать соответствующие предложения.

Глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что законодательные инициативы по дифференциации налогообложения подготовлены, их представят в правительство в этом году. Их проработка, по словам министра, будет вестись совместно с законодателями и бизнесом.

Между тем первый зампред комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов рассказал "Газете.ру", что в ГД ждут наработок и предложений кабмина о введении прогрессивного налогообложения в РФ.

По его словам, депутаты не раз обсуждали изменение размера налога для людей с разным достатком. Важно, чтобы под дополнительное налогообложение не подпали россияне с небольшими доходами, подчеркнул Щапов.

"Мы неоднократно вносили законопроекты, направленные на введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Там были и серьезные расчеты, и финансово-экономическое обоснование, и позиции экспертов", – заверил он.

Он отметил, что через Госдуму пройдет проект, разработанный в правительстве, поэтому в настоящий момент в палате ждут, что кабмин разработает и обоснует свои предложения. От данных предложений и будет отталкиваться ГД.

Основную нагрузку, уверен первый зампред, должны нести "богатые" и "сверхбогатые". Под данные категории могут подпадать люди, получающие от 15 и 50 миллионов рублей в год соответственно.

Владимир Путин в ходе интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что в России может появиться прогрессивная система налогообложения. Президент подчеркнул, что правительство и депутаты Госдумы должны в скором времени предоставить предложения в рамках этого направления.

Ранее глава государства в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил ввести в России дифференцированную систему налогообложения. Президент поручил модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года.

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