Путин поручил кабмину и ГД скорректировать налоговую систему в РФ

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Госдума и правительство РФ должны к 31 июля внести изменения в налоговое законодательство страны. Такое поручение дал Владимир Путин, говорится на сайте Кремля.

Основные параметры модернизации налоговой системы должны быть зафиксированы до 2030 года. Это, уточняется в документе, нужно для обеспечения стабильных и предсказуемых условий для реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

Отдельно российский лидер указал, что ключевым моментом для модернизации должно стать справедливое распределение налоговой нагрузки. В частности, законы должны учитывать размеры доходов налогоплательщиков, а также не допускать уклонения от уплаты платежей или их занижения.

Ранее Путин рассказывал, что в РФ может появиться прогрессивная система налогообложения. Это поможет в решении социальных вопросов и задач государства в данной области. Жители страны, по его мнению, спокойно воспримут подобный переход.