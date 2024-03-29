Россиянам рассказали о повышении пенсий и других изменениях в апреле 2024 года

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В апреле 2024 года в России вступят в силу сразу несколько важных нововведений. В частности, вырастут социальные пенсии, изменится процедура сдачи экзамена на права и появятся новые требования к сдаче квартир в аренду.

Повышение пенсий

С 1 апреля социальные пенсии вырастут в России на 7,5%. Их выплачивают тем, у кого недостаточно стажа для начисления страховой пенсии, детям-инвалидам и взрослым с ограниченными возможностями, у которых на момент обращения за выплатой полностью отсутствует страховой стаж. Кроме того, эти выплаты положены по потере кормильца.

Помимо прочего, на 7,5% пенсии подрастут у отдельных категорий россиян: военнослужащих и добровольцев, которые стали инвалидами из-за военной травмы, участников ВОВ и тех, кто пострадал от радиационной или техногенной катастрофы.

Изменения для автолюбителей

С 1 апреля сведения из полиса ОСАГО появятся на портале госуслуг. Все благодаря тому, что компании, которые их оформляют, обязали передавать данные в Автоматизированную информационную систему страхования (АИСС). Закон позволит сделать этот рынок более прозрачным, подчеркнули в Госдуме.

Вступят в силу с 1 апреля и нововведения при покупке и продаже автомобилей. В частности, правительство модернизировало расчет платежа за ввоз в РФ машин из стран ЕАЭС. Теперь, если таможенная стоимость была занижена при растаможке транспорта в этих государствах, все недоплаченные налоги и сборы владельцу доначислят в составе утилизационного сбора. Из-за этого цена на машины должна вырасти, отметил ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Кроме того, с 1 апреля вводятся новые требования при сдаче экзамена на права. Сама процедура должна стать проще: к примеру, количество допустимых штрафных баллов выросло с пяти до семи, а на пассажирское сиденье за дублирующими педалями позволят сесть представителю автошколы (не только сотруднику ГИБДД, как было раньше). Однако, если кандидат завалит экзамен три раза подряд, пересдать он сможет только через полгода (по прежним нормам – три месяца), но не позднее чем через девять месяцев. С полным списком изменений можно ознакомиться в нашем материале.

Продажа табака и алкоголя

Также с 1 апреля в России ужесточаются правила на табачном рынке. Если эту продукцию изготавливают на оборудовании, не зарегистрированном в специальном реестре, физлица заплатят от трех до пяти тысяч рублей штрафа, должностные – от 20 до 50, а компании – от 100 до 150 тысяч. Кроме того, согласно документу, за производство или оборот табака без лицензии могут наказать штрафом до 1 миллиона рублей. Всю продукцию при этом конфискуют.

Также предусмотрена уголовная ответственность за безлицензионное производство и оборот табака в крупном размере или организованной группой. Теперь за это можно получить штраф до четырех миллионов рублей и до пяти лет лишения свободы.

Плюс еще с 1 апреля вводится уголовная ответственность за контрабанду крупных партий табака и алкоголя в Россию через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). За это полагается штраф до миллиона рублей и до пяти лет тюрьмы.

Оформление перепланировки

С 1 апреля заработают новые правила оформления перепланировки квартиры. Теперь после ремонта нужно будет получать не только акт приемки, но и новый технический план. Придется согласовывать изменения границ комнат, перенос дверного проема или демонтаж встроенных шкафов.

Также в России обновили порядок перевода жилого помещения в нежилое. С 1 апреля процедура будет считаться завершенной только после внесения всех изменений в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН). Заявление о кадастровом учете или регистрации права на перепланированное помещение в ЕГРН будет подавать орган местного самоуправления, у которого есть такие полномочия.

Защита авиапассажиров

С 1 апреля в России вырастет штраф за задержку авиарейса, багажа или груза – согласно постановлению, он теперь составит 100 рублей за каждый час просрочки, но не более 50% стоимости перевозки. Раньше размер штрафа был равен 25 рублям. Однако перевозчику ничего не грозит, если рейс или багаж опоздал по независящим от него причинам – например, из-за нелетной погоды.

Работа "наливаек"

С 1 апреля регионы получат право ограничивать время продажи пива, сидра и другого алкоголя в "наливайках", которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях (закон не касается только ресторанов). По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, жители жаловались, что "наливайки" днем работали как магазины, а ночью продавали спиртное, из-за чего туда стягивались асоциальные граждане. Теперь регионы смогут навести порядок в этом вопросе, подчеркнул он в своем телеграм-канале.

Краткосрочная аренда квартир

С 3 апреля в России запретят сдавать квартиры (в том числе посуточно), где нет счетчиков (приборов учета водо-, тепло-, газо- и электроснабжения). Кроме того, согласно документу, собственник недвижимости при оформлении договора аренды будет обязан соблюдать все права и законные интересы соседей, а также правила содержания общего имущества дома. Если что-то из этого будет нарушено, другие жильцы могут обратиться в суд.



