C 1 апреля 2024 года вступят в силу новые правила сдачи экзамена на права

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Обновленный регламент сдачи экзамена на водительские права в России вступит в силу с 1 апреля 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что по новым правилам будет увеличена сумма штрафных баллов с 5 до 7, при наборе которой кандидату в водители выставляется оценка "не сдано".

Помимо этого, в документе появится перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам. Так, будет отказано лицам, не имеющим права на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий, при этом подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказавшиеся требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Такие граждане не будут допущены к экзамену до истечения срока наказания.

Кроме того, к экзамену не будут допущены лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военкомата.

Ранее стало известно, что водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024–2025 годах, не будут продлеваться автоматически. Поэтому с 1 января 2024 года для продления прав нужно будет посещать отдел ГИБДД и делать справку № 003-В/у.