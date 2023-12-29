В новом паспорте гражданина РФ могут появиться биометрические данные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство РФ утвердило новое положение о паспорте гражданина РФ. Новые паспорта могут быть оснащены электронным носителем с биометрическими данными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новом образце и описании внутреннего паспорта гражданина РФ. Сообщается, что обновленные регламенты подготовлены в связи с принятием нового закона о гражданстве.

При этом, как отмечается в постановлении, паспорта продолжат оформляться на старых бланках до их израсходования. Документы будут действовать до их плановой замены.

Помимо этого, в документе указано, что в новом паспорте, оформленном в виде документа, содержащего электронный носитель информации, определяемого нормативным правовым актом президента РФ, указываются биометрические персональные данные, содержащиеся на электронном носителей информации.

Ранее стало известно, что МВД продлило на три года срок действия водительских прав, истекающий в 2024 и 2025 годах. Нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет автомобилем при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности.