МВД продлило срок действия водительских прав, истекающий в 2024 и 2025 годах, на 3 года

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Срок действия водительских прав, которые истекают в 2024 и 2025 годах, продлили на три года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МВД России Ирины Волк.

Как отметили в МВД, нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет автомобилем при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности.

Сообщается, что инициатором продления срока действия водительских прав стало МВД России совместно с Минэкономразвития РФ. Нововведение направлено на снижение административной нагрузки на граждан и на бизнес.

Ранее срок действия истекших в прошлом или истекающих в этом году водительских удостоверений граждан РФ продлили на три года. До этого стало известно, что МВД России подготовило изменения в регламент проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений. В частности, нововведения коснутся перечня для отказа в допуске к экзамену.