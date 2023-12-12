Госавтоинспекция Москвы полностью возобновила оказание услуг во всех подразделениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во всех столичных подразделениях Госавтоинспекции полностью возобновили оказание госуслуг после сбоя. Об этом рассказала официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

"Регистрационные действия с транспортом и водительскими удостоверениями проводятся. Технические неполадки устранены", – говорится в ее публикации.

Утром во вторник, 12 декабря, выдачу прав и регистрацию транспортных средств в подразделениях Госавтоинспекции Москвы временно приостановили из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов. Специалисты оперативно приступили к устранению последствий сбоя.

До этого технический сбой произошел в федеральной информационной системе Госавтоинспекции в октябре. Тогда регистрация транспортных средств и выдача водительских прав была тоже затруднена. Позднее МВД РФ устранило проблему.



Оказание услуг по линии Госавтоинспекции возобновили во флагманских МФЦ