В России затруднена регистрация автомобилей из-за технического сбоя

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

В федеральной информационной системе Госавтоинспекции России произошел сбой, из-за чего регистрация транспортных средств и выдача водительских прав затруднена. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

На данный момент специалисты выясняют причину сбоя, а также пытаются устранить неполадки.

В свою очередь, в МВД России призвали граждан воздержаться от посещения регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД, где произошел технической сбой.

"В связи с возникшими неполадками увеличено время предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств. Просим граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы", – отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что принимаются меры для устранения причин сбоя.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что в Госавтоинспекции РФ хотят согласовать постановление, разрешающее водителям показывать удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС) в электронном виде.

Он заявил, что утверждение этого проекта расширит возможности граждан, они смогут подтверждать свое право управлять транспортными средствами в разном формате. Отмечалось, что свидетельства в электронном виде будут принимать наравне с традиционными.

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