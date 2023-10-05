05 октября, 12:36Транспорт
МВД устранило технический сбой информресурсов Госавтоинспекции
Фото: Москва 24/Александр Авилов
МВД РФ устранило технический сбой информационных ресурсов, которые обеспечивают работу межрайонных регистрационных подразделений ГИБДД. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.
"Все государственные услуги, в том числе связанные с регистрацией автомототранспортных средств, предоставляются в штатном режиме", – заявили в МВД.
Россияне, которые из-за сбоя не смогли воспользоваться госуслугами, смогут в первоочередном порядке получить их в подразделениях Госавтоинспекции.
Днем ранее в федеральной информационной системе Госавтоинспекции России произошли технические неполадки. В этой связи возникли сложности в регистрации транспортных средств и выдаче водительских прав.
В МВД России рекомендовали воздержаться от посещения регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД.
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