МВД устранило технический сбой информресурсов Госавтоинспекции

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МВД РФ устранило технический сбой информационных ресурсов, которые обеспечивают работу межрайонных регистрационных подразделений ГИБДД. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.

"Все государственные услуги, в том числе связанные с регистрацией автомототранспортных средств, предоставляются в штатном режиме", – заявили в МВД.

Россияне, которые из-за сбоя не смогли воспользоваться госуслугами, смогут в первоочередном порядке получить их в подразделениях Госавтоинспекции.

Днем ранее в федеральной информационной системе Госавтоинспекции России произошли технические неполадки. В этой связи возникли сложности в регистрации транспортных средств и выдаче водительских прав.

В МВД России рекомендовали воздержаться от посещения регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД.

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