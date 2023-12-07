Москвичи получили 1,2 млн водительских удостоверений в центрах госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Горожане получили 1,2 миллиона водительских удостоверений и более 865 тысяч раз поставили авто на учет в центрах "Мои документы". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В настоящее время оформить или заменить права, как российские, так и международного образца, можно в любом офисе госуслуг без предварительной записи. Подобная возможность у жителей Москвы появилась в декабре 2016 года.

Данная услуга Госавтоинспекции приобрела большую популярность. Так, за ее получением уже обратились более 970 тысяч горожан. Срок предоставления услуги занимает не более 9 календарных дней.

Во флагманских офисах "Мои документы" можно получить права в день обращения. Этой услугой воспользовались примерно 224 тысячи раз. В данном случае необходимо предварительно записаться на портале mos.ru либо сайте госуслуг.

Что касается регистрации автомобиля, то подобную услугу предоставляют сотрудники ГИБДД во флагманах и центре госуслуг района Красносельского. В Центральном административном округе Москвы это можно сделать с 2018 года.

Также площадки для осмотра авто находятся в шаговой доступности от офисов. Около центров госуслуг района Красносельского и флагманского офиса ЮЗАО они не имеют ограничений по высоте. Здесь владельцы крупногабаритных машин смогут пройти осмотр и зарегистрировать автомобиль. Услуга предоставляется также по предварительной записи.

Для того, чтобы подать заявление онлайн через портал госуслуг, необходимо заполнить соответствующее заявление и оплатить госпошлину. В самом центре "Мои документы" остается лишь получить талон на прием к сотрудникам Госавтоинспекции. Помимо этого, в каждом офисе москвичи смогут ознакомиться с информацией об административных правонарушениях в области дорожного движения.

Ранее в Минцифры РФ сообщили, что на портале "Госуслуги" появилась функция оформления безопасной сделки по купле-продаже автомобиля. При покупке или продаже авто банк "заморозит" средства на специальном счете.

До этого Сергей Собянин рассказал, что современные диагностические комплексы проверки здоровья есть уже в 77 центрах госуслуг. По словам мэра Москвы, около 7 минут требуется комплексу, чтобы оценить функцию внешнего дыхания, уровень насыщения крови кислородом, пульс и ритм сердца, артериальное давление, состав тела и норму калорий.

Москвичи смогут приобрести автомобиль через портал "Госуслуги"