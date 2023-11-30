В России протестируют использование "Госуслуг" вместо паспорта в 2024 году

Фото: Агентство ''Москва''/"Мобильный репортер"

В следующем году в РФ планируют провести тесты по использованию приложения "Госуслуги" вместо паспорта. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрия Дубынина.

Он рассказал, что Минцифры вместе с заинтересованными ведомствами работает над проектом постановления, в котором определят жизненные ситуации, когда граждане РФ смогут использовать цифровое удостоверение личности. К примеру, покупка ж/д билетов, обслуживание в МФЦ или банке, посадка на рейс и прочее.

По словам Дубынина, нововведения будут проходить поэтапно, чтобы рынок успел подготовиться. В случае, если данный инструмент хорошо себя зарекомендует, то перечень ситуаций могут расширить.

Согласно проекту постановления Минцифры, для использования новой возможности человеку необходимо будет сдать биометрию и разместить свое фото в приложении "Госуслуги". После этого он сможет предъявлять специальный QR-код, который появится в системе.

В РЖД и Сбербанке подтвердили планы протестировать подобную технологию в 2024 году. Оператор Tele2 сообщил, что присоединится к тестированиям по готовности законодательной базы.

Как считают эксперты, данный проект позволит облегчить доступ россиян к различным услугам. Однако могут возникнуть риски утечки персональных данных.

Ранее гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий заявил, что уже в 2024 году в России может заработать сервис, по которому алкоголь и табак можно будет покупать без паспорта, подтверждая возраст по биометрии.

До этого стало известно, что на портале "Госуслуги" появятся электронные студенческие билеты, зачетные книжки и другие документы по обучению. Электронные версии будут доступны для студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также ординаторов и аспирантов.

"Техно": москвичи смогут подтвердить возраст по биометрии в супермаркетах