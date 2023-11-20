Алкоголь и табак позволят покупать по биометрии без паспорта

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Алкоголь и табак можно будет покупать без паспорта, подтверждая возраст по биометрии. Об этом сообщает газета "Известия".

Гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий заявил газете, что данный сервис может заработать уже в 2024 году.

"Сложности возникают, когда вы начинаете покупать товары с возрастным ограничением. Сейчас никто еще не смог внедрить альтернативу человеку", – рассказал он.

По его словам, Центр биометрических технологий (ЦБТ) заинтересован развивать сервис, позволяющий подтвердить возраст для покупки категоризированных товаров (алкоголя и продукции, содержащей никотин).

Он уточнил, что возможность подтвердить возраст по биометрии будет у тех граждан, которые сдали биометрические данные в ЕБС, причем подойдет даже упрощенная биометрия, для сдачи которой достаточно сделать селфи в приложении "Госуслуги Биометрия". Для покупки товаров с возрастным ограничением потребуется также подтвержденный цифровой профиль и подтвержденная учетная запись на государственном портале.

Головная компания сетей "Перекресток" и "Пятерочка" X5 Group планирует подключиться к программе и реализовать технологию подтверждения возраста на кассах самообслуживания. При этом в компании подчеркнули, что окончательное решение об этом будет приниматься в зависимости от стоимости операций по проверке возраста и формата взаимодействия с согласиями на обработку персональных данных.

Отмечается, что значительная часть торговых точек уже сейчас оборудована устройствами, которые позволяют проводить оплату с помощью лица.

Ранее на портале мэра и правительства Москвы заявили, что москвичи воспользовались оплатой проезда в городском транспорте по биометрии более 80 миллионов раз за последние 2 года. В будний день жители совершали около 140 тысяч поездок по такому способу.

До этого стало известно, что гражданам теперь доступна возможность подтвердить свою биометрию при помощи учетной записи на "Госуслугах". Пользователю понадобится лишь смартфон, чтобы записать свой голос и сделать фото.

Хирург Александр Умнов предупредил, что употребление алкоголя в больших количествах чревато различными серьезными заболеваниями. По его словам, у мужчин на фоне злоупотребления спиртным может развиться бесплодие. Кроме того, алкоголь провоцирует развитие панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек и других болезней.



В РФ хотят упростить регистрацию биометрических данных