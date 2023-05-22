Госдума предложила Минцифры изучить вопрос запрета систем распознавания лиц в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Минцифры РФ и правоохранителям рекомендовали изучить вопрос запрета использования систем распознавания лиц и иных систем удаленной биометрической идентификации. Подобное предложение озвучили участники круглого стола в Госдуме по работе искусственного интеллекта, передает РИА Новости.

Согласно проекту, речь идет о запрете систем в режиме реального времени в местах массового скопления людей, а также для компаний операторов ИИ. Под исключение будет подпадать ФСБ России, уточняется в документе. Кроме того, парламентарии предложили рассмотреть вариант запрета систем предиктивной аналитики, которые основаны на ИИ.

"Предиктивной аналитикой могут и должны заниматься исключительно специалисты-криминалисты", – говорится в рекомендациях.

Уточняется, что члены круглого стола представили рекомендации в том числе для Центральной избирательной комиссии РФ. В Госдуме предложили разрешить на выборах в этом году использование иностранных чат-ботов и платформ ИИ. Вместе с этим рекомендуется сохранить возможности ручного контроля пересчета голосов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин и главы думских фракций внесли в нижнюю палату парламента инициативу об административной ответственности за нарушения по использованию биометрических данных. В случае принятия проекта за подобное нарушение будут вводиться штрафы в размере 6–10 тысяч рублей для простых граждан, 100–300 тысяч для должностных лиц, 300–700 тысяч рублей – для юридических лиц.