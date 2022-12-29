Россияне смогут отказываться от предоставления биометрии для получения услуг

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Владимир Путин подписал закон о формировании в России единой информационной системы идентификации и аутентификации физических лиц с помощью биометрии, запрещающий принудительный сбор таких данных. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, хранение и обработка биометрических данных будет осуществляться в единой государственной биометрической системе. Допускаемыми к сбору будут считаться только образец голоса и изображение лица.

Документ запрещает принуждение к сдаче биометрии, дискриминацию граждан, отказавшихся от сдачи таких данных, и сбор геномной информации. В законе подчеркивается, что граждане, отказавшиеся предоставить биометрию, не могут быть лишены права на оказание коммерческих и государственных услуг.

Новый закон запрещает трансграничную передачу биометрических данных. Также граждане смогут отозвать ранее данное согласие на сбор биометрии в МФЦ. Аналогичное право предоставляется родителям в отношении своих детей. При этом гражданин сможет потребовать удалить биометрические данные из системы в упрощенном порядке, контролируя этот процесс через портал госуслуг.

Контроль за единой системой будет осуществлять специальный координационный совет, в который войдут эксперты, общественные деятели и представители религиозных организаций.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, при этом его отдельные положения начнут действовать с 1 июня 2023 года, 1 января 2024 года и 1 января 2027 года.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон необходим для прекращения бесконтрольного сбора биометрических данных россиян разными коммерческими организациями.

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