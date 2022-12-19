В России введут ответственность за принудительный сбор и утечку биометрических данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Госдума введет ответственность за принудительный сбор и утечку биометрических данных. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, поправки в законопроект призваны остановить бесконтрольный сбор биометрических данных граждан РФ разными коммерческими компаниями. Спикер ГД уточнил, что подобные действия часто приводят к утечке персональных данных пользователей, что является недопустимым.

"Следующим шагом станет введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных", – написал он.

По словам Володина, из законопроекта были исключены двойные толкования и неопределенная информация. Для защиты прав граждан был привлечен к работе ряд механизмов.

Инициативой депутатов предлагается установить запрет на хранение геномной информации, сократить список необходимых биометрических данных до лица и голоса человека, а также ввести запрет на принуждение к сдаче подобных данных. По словам Володина, если закон вступит в силу, то гражданину не смогут отказать в получении услуг разного типа из-за отказа сдать биометрию.

Помимо этого, поправки в законопроект предполагают запрет на использование биометрических данных несовершеннолетних без согласия их родителей или законных представителей. Хранить биометрические данные после одобрения поправок можно будет только в базах, находящихся в пределах РФ.

Предлагаемые поправки Госдума рассмотрит во втором чтении 20 декабря.

Ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что законопроект о единой биометрической системе не предусматривает ее обязательный сбор у граждан России. Как уточнил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, законопроект был кардинально переработан ко второму чтению ГД.



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