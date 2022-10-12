В ГД внесли проект о правовых основах обработки биометрии для единой системы данных

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Госдуму внесли законопроект о правовых основах обработки биометрических данных для единой системы персональных данных. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Согласно проекту, идентификация, проводимая для реализации полномочий государственных органов, органов местного самоуправления или других организаций, осуществляется с применением единой биометрической системы. При этом аутентификация может быть осуществлена с помощью других систем.

"Векторная модель" должна проходить при проведении аутентификации с применением государственных информационных систем госорганов, прошедших аккредитацию. Согласно этой модели, органы не имеют права хранить биометрические данные. Они должны использовать векторы единой биометрической системы.

"Предусматривается переходный период до 1 января 2027 года, в течение которого функционирование регионального сегмента будет осуществляться с хранением в нем биометрии и использованием отдельного мобильного приложения для сбора биометрии. С 1 января 2027 года должен произойти переход на "векторную модель", – говорится в документе.

Согласно документу, в отношении отнесенных к категории низкого риска объектов контроля плановые проверки не проводятся. Проект предусматривает и расширение способов саморегистрации физических лиц в единой биометрической системе.

Ранее Минцифры опровергло информацию о том, что биометрические данные россиян будут собираться в единую биометрическую систему без согласия самих граждан. Проектом приказа предполагается отрегулировать процессы импорта ранее собранных биометрических данных, хранящихся в коммерческих системах, в государственную ЕБС.



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