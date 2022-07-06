Госдума приняла законопроект об усилении защиты персональных данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума в третьем чтении приняла законопроект об усилении защиты персональных данных и ужесточении требований к операторам обработки информации.

Согласно поправкам в закон "О персональных данных", оператор обязан предоставлять информацию об утечках данных органам власти в течение суток. В заявке требуется указать "описание скомпрометированных данных и контактное лицо".

Кроме того, в течение трех суток нужно будет представить результаты внутренней проверки и информацию об ответственных за утечку.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил об увеличении в два раза размера штрафов для компаний за утечки персональных данных. При этом он отметил, что задачей является не штрафовать бизнес, а стимулировать его инвестировать средства в обеспечение безопасности хранения данных.

