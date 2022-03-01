Данные пользователей "Яндекс.Еды" утекли в Сеть

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В "Яндекс.Еде" зафиксировали утечку телефонных номеров и информации о заказах пользователей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу сервиса.

"В результате недобросовестных действий одного из сотрудников в интернете были опубликованы телефоны клиентов и информация об их заказах: состав, время доставки и так далее", – отметили в пресс-службе.

Тем не менее в сервисе заверили, что утечка не затронула данные банковских карт, логины и пароли пользователей. В связи со случившимся в "Яндекс.Еде" намерены ужесточить подход к хранению информации, в частности минимум втрое будет сокращено число сотрудников, имеющих доступ к соответствующей информации.

Уточняется, что сервис направил заявление в правоохранительные органы, а также работает над предотвращением распространения оказавшейся в Сети информации.

Летом прошлого года в Сеть утекли отсканированные копии паспортов более 1,3 миллиона покупателей косметической продукции компании Oriflame. Их выставили на продажу на одном из хакерских форумов. В связи с этим суд в Москве оштрафовал компанию на 30 тысяч рублей.

