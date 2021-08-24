В Сеть утекли паспортные данные более 1,3 миллиона россиян – СМИ

13:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Отсканированные копии паспортов более 1,3 миллиона покупателей косметической продукции компании Oriflame разместили на продажу на хакерском форуме, сообщает "Коммерсант".
Уточняется, что хакеры взломали серверы Oriflamе и выложили сканы документов клиентов из России и стран СНГ. Представители бренда подтвердили, что мошенники получили доступ к информационным системам. Отмечается, что преступники не использовали номера банковских счетов, телефонов и другую конфиденциальную информацию.
Специалисты по кибербезопасности предполагают, что утечка могла произойти из резервной копии хранилища. Компания, вероятно, не выкупила архив у хакеров. Также отмечается, что такие атаки часто фиксируются среди компаний, использующих сетевой маркетинг.
"Когда речь об утечке из конкретной компании, потерпевшие рискуют стать жертвой фишинговой атаки под конкретный повод, например "специальное предложение для клиентов", – объяснил ведущий аналитик "СерчИнформ" Леонид Чуриков.
Эксперты посчитали, что стоимость базы паспортных данных составляет сотни тысяч долларов. Кроме того, копия паспорта человека позволит мошенникам сделать фальшивый документ или оформить электронную подпись, а затем украсть денежные средства с банковских карт и счетов.
Ранее данные о 7,8 миллиона операций пользователей по оплате услуг сервиса СМС-activate попали в свободный доступ. Помимо этого, в базе также оказалась информация о сроке действия карты, ее первых шести и последних четырех цифрах номера, банке-эмитенте.
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