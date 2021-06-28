В Microsoft заявили о взломе хакерами сервиса обслуживания клиентов

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Компания Microsoft предупредила клиентов о хакерском взломе одного из сервисов обслуживания клиентов (SPB: MSFT), сообщает News.ru.

"Сложный субъект, связанный с государством и идентифицируемый Microsoft как Nobelium, получил доступ к службе поддержки клиентов компании для просмотра информации о ваших подписках на службы Microsoft", – сообщения с таким содержанием пришли пользователям.

Из-за этой ситуации клиентам может грозить опасность. В Microsoft считают, что в планах хакеров был не только взлом сервиса. Полученные данные могут использоваться "для запуска целенаправленных атак в рамках этой более широкой кампании".

Пострадавшим пользователям, которыми стали в большей степени жители США, Великобритании и других стран Запада, рекомендовали внимательнее следить за финансовой документацией и некоторое время не передавать такого рода бумаги по почте.

Прошлые атаки Nobelium, в частности на компанию SolarWinds, правительство Соединенных Штатов приписывало России, которая, в свою очередь, причастность отрицает. В Microsoft утверждают, что хакерская активность проявляется в отношении клиентов корпорации и их данных в 36 странах мира.

Ранее сервис проверки учетных данных, разработанный компанией Bi.zone, показал, что информация о логинах и паролях более 1,2 миллиона россиян утекла в Сеть и попала в открытый доступ. Специалисты утверждают, что информацию можно найти не только в даркнете, но и в обычном интернете, поэтому у злоумышленников даже нет необходимости ее покупать.