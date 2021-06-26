Эксперт объяснил, зачем хакеры оставляют "русский след"

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Фото: depositphotos/OleGunnar
Эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов рассказал, зачем группировки хакеров оставляют указания на национальную принадлежность. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению эксперта, такие действия призваны замести следы реальных злоумышленников и перевести подозрение на кого-то другого.
"Многие группировки, работающие на правительства тех или иных стран, специально пытаются оставить в коде определенные артефакты, использовать методику подражания, чтобы заставить аналитиков поверить в то, что атака совершена группировкой из другого государства", – объяснил Галов.
Специалист отметил, что для определения принадлежности хакеров к той или иной стране необходимо учитывать разные факторы, такие как мотивы и интерес к определенным структурам, лексика кода и технические средства.
Дмитрий Галов добавил, что киберпреступники могут намеренно добавлять в свою работу код, указывающий на Россию. При этом эксперт считает, что одних только кодов недостаточно, чтобы подозревать русских хакеров.
Ранее в июне первый заместитель помощника министра обороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг заявила, что хакеры из России разработали специальное программное обеспечение, которое позволяет избегать заражения компьютеров с установленным по умолчанию русским языком.
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