Крупнейший в мире производитель мяса JBS заплатил хакерам 11 млн долларов

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Фото: depositphotos/OleGunnar
Крупнейший в мире производитель мяса JBS, ставший жертвой хакеров, заявил, что заплатил вымогателям выкуп в размере 11 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.
"Сегодня компания JBS USA подтвердила, что заплатила выкуп, равный 11 миллионам долларов в ответ на преступную кибератаку", – сказано в заявлении.
Отмечается, что в момент выплаты JBS удалось восстановить работу на большей части объектов. По словам руководителя компании Андре Ногейра, решение заплатить злоумышленникам далось не просто, это было сделано для предотвращения потенциальных рисков клиентов.
До официального заявления Ногейра сообщил журналистам The Wall Street Journal, что платить преступникам было "очень болезненно". Из-за кибератаки компании пришлось временно закрыть все заводы по производству говядины в Соединенных Штатах.
Ранее Минюсту США удалось вернуть порядка 2,3 миллиона долларов трубопроводной компании Colonial Pipeline. Эти деньги организация заплатила в качестве выкупа кибервымогателям, взломавшим ее компьютерную сеть.
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