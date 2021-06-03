В ФБР назвали возможных виновников кибератаки на производителя мяса JBS

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Федеральное бюро расследований США обозначило возможных виновников кибератаки на крупнейшего в мире производителя мяса JBS. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказали в ФБР, ведомство приписывает нападения преступным сервисам REvil и Sodinokibi.

"Напряженно работаем над тем, чтобы привлечь тех, кто создал эту угрозу, к правосудию", – подчеркнул представитель американского ведомства.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден на фоне недавней атаки хакеров на мясоперерабатывающую компанию JBS планирует обсудить тему кибербезопасности на предстоящей встрече с Путиным.

Позднее Байден сообщил, что изучает возможные ответные меры в отношении России в связи с недавними хакерскими атаками. Американский лидер отмечал, что не считает последние кибератаки попыткой Владимира Путина проверить его на прочность.