США не откажутся от встречи Путина и Байдена из-за приписываемой РФ кибератаки

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Соединенные Штаты не намерены отказываться от встречи американского президента Джо Байдена с Владимиром Путиным из-за новой кибератаки, которую, по мнению Вашингтона, могли совершить российские хакеры, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом сообщает ТАСС.
"Как вы можете себе представить, мы не считаем данную встречу с российским президентом наградой [Москве]. Мы считаем это жизненно важной частью защиты интересов Америки. Президент Байден встречается с Владимиром Путиным из-за разногласий между нашими странами, а не вопреки им", – сказала она.
Жан-Пьер отметила, что в рамках встречи лидеры должны обсудить множество вопросов. По ее словам, Байден способен эффективно донести Путину суть американских приоритетов и ценностей, а также услышать от российского лидера, , в чем заключаются планы и намерения России.
"Нет замены взаимодействию напрямую между лидерами, особенно в сложных отношениях. Потому важно, чтобы президент Байден сел [за стол переговоров] с президентом Путиным лицом к лицу, дабы ясно дать понять, каковы наши [США] позиции, дабы понять, каковы его (Путина – Прим. ред.) позиции, дабы постараться сгладить противоречия и выявить сферы, в которых мы можем добиться прогресса", – объяснила Жан-Пьер.
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена должна пройти в Женеве 16 июня. Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.
Это будет первая личная встреча двух президентов с момента вступления Байдена в должность президента Соединенных Штатов.
Американская администрация ожидает от предстоящего саммита обсуждения стратегической стабильности, а также ситуации вокруг Белоруссии, Ирана и Украины.
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