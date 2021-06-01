США не откажутся от встречи Путина и Байдена из-за приписываемой РФ кибератаки

Фото: EPA/TASS

Соединенные Штаты не намерены отказываться от встречи американского президента Джо Байдена с Владимиром Путиным из-за новой кибератаки, которую, по мнению Вашингтона, могли совершить российские хакеры, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом сообщает ТАСС.

"Как вы можете себе представить, мы не считаем данную встречу с российским президентом наградой [Москве]. Мы считаем это жизненно важной частью защиты интересов Америки. Президент Байден встречается с Владимиром Путиным из-за разногласий между нашими странами, а не вопреки им", – сказала она.

Жан-Пьер отметила, что в рамках встречи лидеры должны обсудить множество вопросов. По ее словам, Байден способен эффективно донести Путину суть американских приоритетов и ценностей, а также услышать от российского лидера, , в чем заключаются планы и намерения России.

"Нет замены взаимодействию напрямую между лидерами, особенно в сложных отношениях. Потому важно, чтобы президент Байден сел [за стол переговоров] с президентом Путиным лицом к лицу, дабы ясно дать понять, каковы наши [США] позиции, дабы понять, каковы его (Путина – Прим. ред.) позиции, дабы постараться сгладить противоречия и выявить сферы, в которых мы можем добиться прогресса", – объяснила Жан-Пьер.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена должна пройти в Женеве 16 июня. Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Это будет первая личная встреча двух президентов с момента вступления Байдена в должность президента Соединенных Штатов.

Американская администрация ожидает от предстоящего саммита обсуждения стратегической стабильности, а также ситуации вокруг Белоруссии, Ирана и Украины.