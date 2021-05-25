В Белом доме назвали возможные темы встречи Путина и Байдена

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Американская администрация ожидает от предстоящего саммита в Женеве с участием Владимира Путина и Джо Байдена обсуждения стратегической стабильности, а также ситуации вокруг Белоруссии, Ирана и Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы ожидаем, что они уделят достаточно много времени стратегической стабильности, вопросам контроля над вооружениями после продления нового ДСНВ", – сказала она.

По словам Псаки, Байден будет говорить об Украине и подчеркнет, что Америка поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность. Пресс-секретарь добавила, что американский лидер заговорит и о Белоруссии.

Псаки отметила, что для обеспечения американских интересов предстоящая встреча президентов является жизненно важной.

"Это возможность поднять беспокоящие нас вопросы и, опять же, двигаться в сторону более стабильных и предсказуемых отношений с правительством России", – пояснила она.

Ранее стало известно, что саммит Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня.

Лидеры двух стран обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.