В Совфеде рассказали, чего ждать от встречи Путина и Байдена

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Первая встреча лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина может положить начало возобновлению сотрудничества стран в вопросах, которые представляют взаимный интерес. Такое мнение выразил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

По его словам, после встречи ждать "революций" не стоит.

"Я бы хотел предостеречь от ловушки завышенных ожиданий", – отметил парламентарий в эфире телеканала "Россия 24".

Косачев напомнил, что в тот период, когда отношения Москвы и Вашингтона были на максимуме и была их перезагрузка, действовала двусторонняя президентская комиссия с 27 рабочими группами.

По мнению парламентария, необязательно говорить о возобновлении деятельности всех рабочих групп, но по 7 или 17 ключевым можно было бы такую работу вновь запустить.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Байдена может пройти в Швейцарии. Точное место встречи лидеров станет известно после переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

13 апреля Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого предложил президенту РФ в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.

Отмечается, что переговоры между представителями государств могут поспособствовать развитию двусторонних отношений.