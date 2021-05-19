В Совфеде рассказали, чего ждать от встречи Путина и Байдена

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Первая встреча лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина может положить начало возобновлению сотрудничества стран в вопросах, которые представляют взаимный интерес. Такое мнение выразил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
По его словам, после встречи ждать "революций" не стоит.
"Я бы хотел предостеречь от ловушки завышенных ожиданий", – отметил парламентарий в эфире телеканала "Россия 24".
Косачев напомнил, что в тот период, когда отношения Москвы и Вашингтона были на максимуме и была их перезагрузка, действовала двусторонняя президентская комиссия с 27 рабочими группами.
По мнению парламентария, необязательно говорить о возобновлении деятельности всех рабочих групп, но по 7 или 17 ключевым можно было бы такую работу вновь запустить.
Ранее сообщалось, что встреча Путина и Байдена может пройти в Швейцарии. Точное место встречи лидеров станет известно после переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
13 апреля Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого предложил президенту РФ в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.
Отмечается, что переговоры между представителями государств могут поспособствовать развитию двусторонних отношений.
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