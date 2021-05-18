Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена

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Окончательной договоренности о месте проведения встречи Владимира Путина и президента США Джо Байдена пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Мне по-прежнему нечего сообщить по этой теме. Я предлагаю не гадать на кофейной гуще. Как только и если окончательная договоренность будет достигнута, мы сделаем соответствующее сообщение", – сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Байдена может пройти в Швейцарии. Точное место встречи лидеров станет известно после переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Отмечается, что переговоры между представителями государств могут поспособствовать развитию двусторонних отношений.

13 апреля Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого предложил президенту РФ в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков позже сообщил, что встреча может состояться в июне, но окончательное решение пока не принято.