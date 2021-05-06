Кулеба не считает встречу Путина и Байдена противоречащей интересам Киева

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Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не идет вразрез с интересами Киева, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN.

Он признался, что понимает тех, кто обеспокоен из-за отсутствия информации, теорий заговора и врожденного страха предательства, однако смотрит на встречу с другой точки зрения – профессиональной дипломатической.

"Я не вижу чего-либо, что идет вразрез с интересами Украины, по крайней мере на данном этапе", – подчеркнул Кулеба.

13 апреля Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого предложил президенту РФ в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков позже сообщил, что встреча может состояться в июне, но окончательное решение пока не принято.