МИД РФ предупредил о развале Договора по открытому небу

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Складывающаяся вокруг Договора по открытому небу (ДОН) ситуация ведет к его развалу, Россия будет готова в считанные дни утвердить его денонсацию.

Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Пока же все идет к развалу договора. Односторонних уступок от России ждать не следует", – сказал он на заседании.

Гаварилов также заметил, что внутригосударственные процедуры, предваряющие уведомление о решении выйти из договора, будут завершены до конца мая.

Дипломат отметил, что Москва видит стремление группы государств во главе с США возложить ответственность "за плачевную ситуацию" вокруг ДОН на РФ.

"По-прежнему тиражируются утверждения, что "РФ должна устранить в полной мере свои нарушения ДОН", прежде чем кто-то где-то, возможно, начнет размышлять о вероятности возвращения в договор", – заявил Гаварилов.

Представитель МИД РФ подчеркнул, что Москва готова обсуждать детали договора, но "лишь после того, как США внятно и недвусмысленно сообщат о своем решении вернуться в договор".

CША перестали быть участником Договора по открытому небу в ноябре 2020 года. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков указывал, что Москва не будет выходить из договора, однако рассмотрит различные варианты ответных действий.

ДОН был подписан в 1992 году. На сегодняшний день в нем участвуют 33 страны. Они совершают облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности.