МИД РФ предупредил о развале Договора по открытому небу

04:25
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Складывающаяся вокруг Договора по открытому небу (ДОН) ситуация ведет к его развалу, Россия будет готова в считанные дни утвердить его денонсацию.
Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Пока же все идет к развалу договора. Односторонних уступок от России ждать не следует", – сказал он на заседании.
Гаварилов также заметил, что внутригосударственные процедуры, предваряющие уведомление о решении выйти из договора, будут завершены до конца мая.
Дипломат отметил, что Москва видит стремление группы государств во главе с США возложить ответственность "за плачевную ситуацию" вокруг ДОН на РФ.
"По-прежнему тиражируются утверждения, что "РФ должна устранить в полной мере свои нарушения ДОН", прежде чем кто-то где-то, возможно, начнет размышлять о вероятности возвращения в договор", – заявил Гаварилов.
Представитель МИД РФ подчеркнул, что Москва готова обсуждать детали договора, но "лишь после того, как США внятно и недвусмысленно сообщат о своем решении вернуться в договор".
CША перестали быть участником Договора по открытому небу в ноябре 2020 года. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков указывал, что Москва не будет выходить из договора, однако рассмотрит различные варианты ответных действий.
ДОН был подписан в 1992 году. На сегодняшний день в нем участвуют 33 страны. Они совершают облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности.
США хотят выйти из Договора по открытому небу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: