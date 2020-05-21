Политолог рассказал о выгоде для РФ после выхода США из ДОН

21 мая, 23:42
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что расторжение Договора по открытому небу (ДОН) невыгодно Вашингтону.
По его словам, США в очередной раз идут по пути уничтожения системы обеспечения международной безопасности, хотя ДОН был гораздо более выгоден Вашингтону, чем России.
Он указал, что Россия покрыта лесами и горами, а также менее урбанизирована, поэтому "спрятать какой-то объект нам легче". В то же время США по этим факторам "прозрачны".
"Где находятся их самые тайные военные объекты? Правильно, в пустыне Невада. Так что, на мой взгляд, действия США – выстрел себе в ногу", – сказал Перенджиев "Вечерней Москве".
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что страна планирует выйти из ДОНа, так как Россия якобы не придерживалась соглашения.
ДОН был подписан в 1992 году. На сегодняшний день в нем участвуют 34 страны. Они совершают облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности.
Председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев ранее заявил, что такое поведение Вашингтона "крайне опасно" для стабильности в мире.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также отмечал, что Москва не будет выходить из договора, однако рассмотрит различные варианты ответных действий.
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