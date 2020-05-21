Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу

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Фото: AP Photo/Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп объявил, что страна планирует выйти из Договора по открытому небу. Об этом сообщает РИА Новости.
"Думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не придерживалась (договора. – Прим. ред.). Поэтому, пока они не будут придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то, чтобы снова вместе вернуть это соглашение", – заявил Трамп.
В свою очередь, замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что никаких нарушений Договора со стороны Москвы нет. Дипломат заявил, что Москва отвергает любые попытки оправдать выход из Договора наличием неких технических проблем.
Впервые о возможном выходе США из Договора по открытому небу сообщалось в октябре 2019 года. Тогда глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел призвал американских политиков не делать этого "безрассудного шага".
Он подчеркнул, что это приведет к разделению трансатлантического союза и подорвет доверие к США как к партнеру в обеспечении европейской безопасности.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки в 1992 году. Его подписали 23 государства – участника ОБСЕ. Россия ратифицировала его в 2001 году. Участники соглашения могут совершать облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности.
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